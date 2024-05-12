世界粮食计划署：山洪导致阿富汗巴格兰省311人死亡

这场大雨导致汹涌的水流和泥浆冲过多个省份的村庄和农田。法新社报道，阿富汗政府与非政府组织部署了救援人员与援助物资，并警告一些地区已被洪水切断。

世界粮食计划署表示，北部巴格兰省（Baghlan）是受灾最严重的省份之一，当地有数千所房屋被摧毁或损坏。

联合国驻阿富汗机构的联络官德拉兹说：“根据目前掌握的信息，巴格兰省有311人死亡、2011间房屋被毁，以及2800间房屋受损。”

阿富汗内政部发言人卡尼说，死亡人数可能会增加，灾后许多人仍然下落不明。

官方表示，星期五的暴雨给巴格兰省、塔哈尔省（Takhar）和巴达赫尚省（Badakhshan），以及西部古尔省（Ghor）和赫拉特省（Herat）造成严重破坏。

阿富汗非常依赖农业，这次暴雨造成的大面积破坏，带来重大的经济损失。

巴格兰省首府普勒胡姆里的居民穆罕默德说，他与家人逃到地势较高的地方，后来返回家时，发现什么都被毁了。他说：“什么也没有留下，我所有的物品和房子都被毁了……我不知道往后该怎么办。”

阿富汗国防部下令多个军事部门利用一切可用资源援助灾民，并表示紧急救援人员正在救援受伤和被困灾民。