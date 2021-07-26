中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    11:11, 26 七月份 2021 | GMT +6

    东京奥运：哈萨克斯坦位居奖牌榜第31位

    None
    None
    哈通社/东京/7月26日 – 第32届夏季奥林匹克运动会正在日本首都东京举行。组委会公布了截至7月25日各国在本届奥运会上的奖牌榜。

    哈萨克斯坦运动员已在本届奥运会上收获了两枚铜牌。

    第一枚铜牌于7月24日由柔道运动员耶勒多斯·斯梅托夫赢得，而在25日的比赛中，举重运动员伊戈尔·索恩赢得了61公斤级比赛铜牌。

    自开赛至今，已有40个国家的运动员在东京奥运会上获得奖牌。

    其中获得两枚铜牌的国家包括哈萨克斯坦、德国、土耳其和乌克兰，分别位列奖牌榜的第31~34位。

    中国在奖牌榜上位居首位，该国运动员目前拿到了6枚金牌，1枚银牌和4枚铜牌。

    截至7月25日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：

    1. 中国 - 6-1-4

    2. 日本 - 5-1-0

    2. 美国 - 4-2-4

    4. 韩国 - 2-0-3

    5. 俄罗斯 - 1-4-2

    6. 意大利 - 1-1-3

    7. 澳大利亚- 1-1-1

    7. 法国- 1-1-1

    9. 匈牙利 - 1-1-0

    10. 突尼斯 - 1-1-0

    今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。

    哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。

    东京奥运会于7月23日开赛，将在8月8日闭幕。

    哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!