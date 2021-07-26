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东京奥运：哈萨克斯坦位居奖牌榜第31位
哈通社/东京/7月26日 – 第32届夏季奥林匹克运动会正在日本首都东京举行。组委会公布了截至7月25日各国在本届奥运会上的奖牌榜。
哈萨克斯坦运动员已在本届奥运会上收获了两枚铜牌。
第一枚铜牌于7月24日由柔道运动员耶勒多斯·斯梅托夫赢得，而在25日的比赛中，举重运动员伊戈尔·索恩赢得了61公斤级比赛铜牌。
自开赛至今，已有40个国家的运动员在东京奥运会上获得奖牌。
其中获得两枚铜牌的国家包括哈萨克斯坦、德国、土耳其和乌克兰，分别位列奖牌榜的第31~34位。
中国在奖牌榜上位居首位，该国运动员目前拿到了6枚金牌，1枚银牌和4枚铜牌。
截至7月25日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：
1. 中国 - 6-1-4
2. 日本 - 5-1-0
2. 美国 - 4-2-4
4. 韩国 - 2-0-3
5. 俄罗斯 - 1-4-2
6. 意大利 - 1-1-3
7. 澳大利亚- 1-1-1
7. 法国- 1-1-1
9. 匈牙利 - 1-1-0
10. 突尼斯 - 1-1-0
今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。
哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。
东京奥运会于7月23日开赛，将在8月8日闭幕。
哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。
【编译：木合塔尔·木拉提】