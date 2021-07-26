东京奥运：哈萨克斯坦位居奖牌榜第31位

哈通社/东京/7月26日 – 第32届夏季奥林匹克运动会正在日本首都东京举行。组委会公布了截至7月25日各国在本届奥运会上的奖牌榜。

哈萨克斯坦运动员已在本届奥运会上收获了两枚铜牌。

第一枚铜牌于7月24日由柔道运动员耶勒多斯·斯梅托夫赢得，而在25日的比赛中，举重运动员伊戈尔·索恩赢得了61公斤级比赛铜牌。

自开赛至今，已有40个国家的运动员在东京奥运会上获得奖牌。

其中获得两枚铜牌的国家包括哈萨克斯坦、德国、土耳其和乌克兰，分别位列奖牌榜的第31~34位。

中国在奖牌榜上位居首位，该国运动员目前拿到了6枚金牌，1枚银牌和4枚铜牌。

截至7月25日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：

1. 中国 - 6-1-4

2. 日本 - 5-1-0

2. 美国 - 4-2-4

4. 韩国 - 2-0-3

5. 俄罗斯 - 1-4-2

6. 意大利 - 1-1-3

7. 澳大利亚- 1-1-1

7. 法国- 1-1-1

9. 匈牙利 - 1-1-0

10. 突尼斯 - 1-1-0

今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。

哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。

东京奥运会于7月23日开赛，将在8月8日闭幕。

哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。

【编译：木合塔尔·木拉提】