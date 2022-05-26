哈通社/努尔苏丹/5月26日 -- 过去一年海外市场对哈萨克斯坦有机产品的需求几乎翻了一番，全哈有机产品出口额达3200万美元，其中，有机亚麻占据领先地位。

行业专家期待国家出台支持政策以增加产量。在有机项目框架内，哈国家商会举行首次公开会议，行业专家和企业家、政府机构和国际组织的代表参加了会议。

据全哈企业家联合会农工业综合体发展部主任叶尔波勒·叶塞涅耶夫称，全哈超过300公顷的土地用于有机农业种植。2021年，全哈出口了价值3200万美元的有机产品（2019年为1500万美元；2020年为1000万美元）。主要商品包括有机亚麻、小麦、大豆、向日葵、扁豆。还有有少量葵花籽油、伏特加和蜂蜜。

叶塞涅耶夫指出，该行业的制约因素包括国际认证费用高、政府支持不足以及缺乏生产和销售有机作物的知识和经验。

为了解决这些问题，哈农业部、哈有机联盟、UNION Atameken 和行业代表已经制定了2022年项目办公室工作计划。这些计划包括编制有机物发展路线图草案，开辟新市场，包括开发中国市场，完善立法基础，建立联合担保体系，对从业人员进行培训，提供技术支持等，还考虑提供财政支持工具，以及对有机行业提供补贴。

联合国开发计划署代表菲鲁兹·伊布拉吉莫夫表示，他与哈萨克斯坦从事有机农业的企业家密切合作。他强调将支持项目计划，并与有机农业生产商及合作伙伴合作。

Qazaq有机联盟主任埃尔森·克林别科夫也谈到了该行业存在的问题。他对国际项目的工作提出了批评，并建议采取一种新的方法来开发有机食品。他认为，政府出台了为有机企业提供补贴的政策，但企业要获得补贴，必须说明其计算方法并证明其必要性。有机农业企业目前最紧迫的需求并不是国际项目补贴资金，而是需要打开国际市场的经验，教会企业专家这些就足够了。

【编译：木合塔尔·木拉提】