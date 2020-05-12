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    09:35, 12 五月 2020 | GMT +6

    新冠肺炎：新增33例 累计确诊病例5240例

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    哈通社/努尔苏丹/5月12日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）确诊病例再增33例。

    根据coronavirus2020.kz数据，5月12日截至努尔苏丹时间上午09：35时，哈萨克斯坦新增确诊病例33例。

    新增病例分别位于：

    阿特劳州 - 17,克孜勒奥尔达州 - 1,江布尔州 - 3,努尔苏丹市 - 5,西哈州 - 1,阿拉木图市 - 3,库斯塔奈州 - 2,曼格斯套州 - 1.

    截至发稿时，哈萨克斯坦全国累计确诊病例达5240例。

    累计确诊病例在三大直辖市和14个州的分布情况如下：

    努尔苏丹市 – 1103

    阿拉木图市 – 1596

    奇姆肯特市 – 239

    阿克莫拉州 – 110

    阿克托别州 – 176

    阿拉木图州 – 183

    阿特劳州 – 340

    东哈州 – 51

    江布尔州 – 185

    西哈州 – 255

    卡拉干达州 – 197

    库斯塔奈州 – 68

    克孜勒奥尔达州 – 231

    曼格斯套州 – 130

    巴甫洛达尔州 – 154

    北哈州 – 36

    突厥斯坦州 – 186


    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 统计 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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