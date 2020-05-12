新冠肺炎：新增33例 累计确诊病例5240例

哈通社/努尔苏丹/5月12日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）确诊病例再增33例。

根据coronavirus2020.kz数据，5月12日截至努尔苏丹时间上午09：35时，哈萨克斯坦新增确诊病例33例。

新增病例分别位于：

阿特劳州 - 17,克孜勒奥尔达州 - 1,江布尔州 - 3,努尔苏丹市 - 5,西哈州 - 1,阿拉木图市 - 3,库斯塔奈州 - 2,曼格斯套州 - 1.

截至发稿时，哈萨克斯坦全国累计确诊病例达5240例。

累计确诊病例在三大直辖市和14个州的分布情况如下：

努尔苏丹市 – 1103

阿拉木图市 – 1596

奇姆肯特市 – 239

阿克莫拉州 – 110

阿克托别州 – 176

阿拉木图州 – 183

阿特劳州 – 340

东哈州 – 51

江布尔州 – 185

西哈州 – 255

卡拉干达州 – 197

库斯塔奈州 – 68

克孜勒奥尔达州 – 231

曼格斯套州 – 130

巴甫洛达尔州 – 154

北哈州 – 36

突厥斯坦州 – 186





【编译：木合塔尔·木拉提】