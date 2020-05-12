09:35, 12 五月 2020 | GMT +6
新冠肺炎：新增33例 累计确诊病例5240例
哈通社/努尔苏丹/5月12日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎（COVID-19）确诊病例再增33例。
根据coronavirus2020.kz数据，5月12日截至努尔苏丹时间上午09：35时，哈萨克斯坦新增确诊病例33例。
新增病例分别位于：
阿特劳州 - 17,克孜勒奥尔达州 - 1,江布尔州 - 3,努尔苏丹市 - 5,西哈州 - 1,阿拉木图市 - 3,库斯塔奈州 - 2,曼格斯套州 - 1.
截至发稿时，哈萨克斯坦全国累计确诊病例达5240例。
累计确诊病例在三大直辖市和14个州的分布情况如下：
努尔苏丹市 – 1103
阿拉木图市 – 1596
奇姆肯特市 – 239
阿克莫拉州 – 110
阿克托别州 – 176
阿拉木图州 – 183
阿特劳州 – 340
东哈州 – 51
江布尔州 – 185
西哈州 – 255
卡拉干达州 – 197
库斯塔奈州 – 68
克孜勒奥尔达州 – 231
曼格斯套州 – 130
巴甫洛达尔州 – 154
北哈州 – 36
突厥斯坦州 – 186
【编译：木合塔尔·木拉提】