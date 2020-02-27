韩国新增334例新冠确诊病例 累计1595例

哈通社/首尔/2月27日 -- 韩国中央防疫对策本部27日通报，截至当天上午9时，韩国较前一天下午4时新增334例新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例，累计增至1595例。

据 韩联社 报道，新增的334例中，大邱市和庆尚北道311例、首尔市6例、京畿道4例、忠清南道4例、庆尚北道4例、大田市3例、蔚山市2例、忠清北道2例、庆尚南道2例。

由此，大邱和庆北累计确诊1338例、釜山市58例、首尔市55例、京畿道55例、庆尚南道36例、光州市9例、大田市8例、忠清北道7例、忠清南道7例、蔚山市6例、江原道6例、仁川市3例、全罗北道3例、济州道2例、全罗南道和世宗市各1例。

截至前一天上午9时，与新天地大邱教会有关的确诊病例597例，与庆北清道大南医院有关的确诊病例114例。之后确诊的病例尚未列入统计。

截至目前，死亡病例12例，康复并解除隔离人数24人。除确诊病例外共有56395人接受了新冠病毒检测，其中35298人的检测结果呈阴性，其余21097人的检测结果尚未出炉。

【编辑：木合塔尔·木拉提】



