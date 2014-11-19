中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    02:27, 19 11月 2014 | GMT +6

    “球王”贝利之子涉嫌洗钱被捕 或将面临33年监禁

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳11月19日电，据新华网报道，"球王"贝利的儿子１８日因涉嫌一起贩毒团伙的洗钱案而被捕，或将面临３３年的监禁。

    贝利的儿子名叫埃迪尼奥，今年初他因为涉嫌洗钱而被判３３年监禁，之后他提起上诉，在上诉期间，他可以不用在监狱服刑。但巴西桑托斯一法官１８日驳回了埃迪尼奥的上诉、维持原判。埃迪尼奥虽然可以继续向更高级别法院上诉，但在这期间他必须在监狱服刑。 埃迪尼奥在１８日原本只是去位于桑托斯的法院进行强制性的月度访问，但由于法官驳回其上诉，他在法院就被拘留。埃迪尼奥的律师们对此表示很惊讶，他们要求埃迪尼奥应马上被释放。 贝利的新闻发言人表示，贝利现在不会对其子被捕做出评论。现年７４岁的贝利５天前刚刚做完肾结石手术，虽然术后一切稳定且已经出院，但其儿子被捕的消息想必又是对"球王"的一大打击。 ４４岁的埃迪尼奥曾在上世纪９０年代在贝利的老东家桑托斯队效力，司职门将，退役之后还曾在该队担任助理教练。虽然有贝利的光环笼罩，但埃迪尼奥却是一个不折不扣的"坏小子"。他在球员时代就因为飙车撞死人而被捕，最终被无罪释放。在２００５年他又因为参与贩毒团伙而被捕。

    标签:
    国际 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!