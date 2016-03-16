哈通社阿斯塔纳3月16日电 据BBC报道，美国21岁大学生瓦姆比尔（Otto Warmbier）被朝鲜最高法院判处15年劳动教养。

朝鲜官方媒体尚未报道有关判决，但美联社与中国官方新华社星期三（3月16日）发自平壤的报道说，朝鲜最高法当天以"阴谋颠覆国家罪"对瓦姆比尔判刑。

瓦姆比尔今年1月在平壤羊角岛国际饭店被逮捕，上月底在朝鲜中央电视台播出的一场新闻发布会上承认自己试图偷窃酒店内的一幅宣传标语。

朝鲜不时利用拘押外国人作为与国际社会谈判的筹码。BBC驻首尔记者埃文斯指出，平壤对瓦姆比尔的判刑比此前的案例明显要重，与最近朝美紧张关系加剧不无关系。

瓦姆比尔是弗吉尼亚大学学生，今年1月2日准备出境离开时被朝方执法人员以涉嫌"从事反朝敌对活动"逮捕。

至2月29日，瓦姆比尔在朝方安排的记者会上亮相。朝中社当时报道称，瓦姆比尔于元旦日"在平壤羊角岛国际饭店职工区摘掉了激发朝鲜人民对自己制度热爱的政治标语"。

朝中社报道说："瓦姆比尔从美国友爱联合监理教会受到这一任务，并在Z协会的唆使和美国政府的默认下付诸实施。其目的在于挫伤朝鲜人民的斗争精神和热忱，是一个非常愚蠢的行为。"

瓦姆比尔在这场记者会上还称，教会一名执事向他承诺，如若他成功，会获得一辆价值1万美元的二手车；如果被捕不能返国，其母亲将获教会以慈善形式给予20万美元。

瓦姆比尔在2月29日的记者会上声泪俱下"认罪"

美联社指出，弗吉尼亚大学校友会的一期会刊曾形容"Z协会"是一个成立于1892年的校内慈善组织，但其组织与运作处于半秘密状态。

朝鲜宣布判刑前，曾任美国驻联合国大使与新墨西哥州州长的外交家理查德森在纽约会见了朝鲜常驻联合国人员，促请朝方释放瓦姆比尔。

理查德森此前也参与过营救其他在朝被囚美国公民的营救工作。

在联合国安理会针对朝鲜最新一轮核试验与导弹试射，表决通过最新的制裁决议后，平壤加强了其对外敌对言论战。

此外，平壤也对韩国与美国动员两军合共31.5万官兵举行年度军事演练感到震怒。最高领导人金正恩誓言对美国与南韩实施"无情"的核打击，并称朝鲜将很快试验核弹头。

不过，分析人士仍然对朝鲜的核打击能力充满疑问。