哈通社阿斯塔纳5月1日电 据BBC报道，包括美国与俄罗斯退役指挥官以及国际领袖在内的专家小组报告建议，为了避免意外核战争发生的巨大风险，美国和俄罗斯应当放弃冷战时期采取的核武"预警即发射"政策。

来自美国、俄罗斯和其它核武国家的退役军官在这份报告中警告说，"预警即发射"政策使数以百计核弹可在几分钟内发射，它所带来的风险非常大。 裁军团体"全球零核"（Global Zero）运动发表报告说，"预警即发射"政策是早已过时的冷战教条，当时美国和前苏联领导人担心，在首先遭到对方的灾难性核攻击后，整个核武部队被"歼灭"。 "全球零核"运动于2008年在法国巴黎成立，成员包括300多名世界各国领袖和裁军专家。 这份报告说，"载有近1800个核弹头的成百上千的导弹可以在短时间内发射。这些冷战时期的作法简直有点无政府主义，但却是仍在实施的作法"。 前美国海军陆战队上将詹姆斯•卡特莱特（James Cartwright）4月在纽约时报撰文说，美俄目前仍然信奉冷战时期的核打击原则。这一原则规定了三个战略选择：先发制人、收到预警后发射和遇袭后报复。而只要"共同毁灭原则"的架构完好无损，就没理由认为美俄已放弃了这些选择。 法新社引述"全球零核"报告说，美俄核武库中一半的核导弹都采用"预警即发射"政策，该政策在现在的时代特别危险，因为"预警和决策时间段越来越短，随之而来的核武控制系统出现人为致命错误的机会日益增大"。此外，日益增长的网络攻击活动亦提升了预警级别的风险。 卡特莱特在报告中表示，"我们呼吁采取的措施将管控危机升级，减少有意或意外发射核武的风险，包括来自网络攻击的风险"。 卡特莱特说，"这符合美国和所有国家的利益。第一步是取消‘预警即发射'，第二步是美国与俄罗斯紧急达成一份重要协议，从目前的高度预警姿态上后退"。 "全球零核"运动代表在每五年举行一次的联合国核不扩散条约检讨会议上指出，鉴于"美国与俄罗斯的关系紧张"以及这种紧张关系的升级，放弃冷战时期采取的核武"预警即发射"政策有其紧迫性。 英国《卫报》说，就在俄罗斯与西方的关系变得日益紧张之际，这一建议得到了几位英国知名人士的支持，包括前英国外交大臣玛格丽特•贝克特、大卫•米利班德和马尔康姆•里夫金爵士。 "全球零核"运动共同发起人、核科学家布鲁斯•布莱尔（Bruce Blair）博士说，"在网络站能力日新月异的状态下，‘预警即发射'是一个危险的政策，可能导致误判或未经授权的核弹发射"。 《卫报》说，美国和俄罗斯约有4500枚核弹头，其中近2000枚处于高度戒备状态，可以立即发射。 2009年，美国总统奥巴马在捷克首都布拉格发表讲演时表示，美国政府正致力于建立一个无核武器世界。不过，美国科学家联盟表示，奥巴马政府削减美国核武库的规模是冷战后历任总统中最小的。 去年，美军核导弹部队多个战斗单位相继被曝出多起涉及军备维护和纪律等丑闻，包括考试作弊、违反操作规程、酗酒等。美国媒体列举的最极端的一个例子是，三个美军基地曾共用一把维修扳手。 为此，美国防部计划在未来十年内给核导弹部队增拨巨额预算，用于更新核武设施。