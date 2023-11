哈通社阿斯塔纳7月31日电 据BBC报道,天文历法罕见的"蓝色月亮"将在周五(31日)出现在夜空中,但是这个月亮可不是蓝色的。

在英语的俗语中"Once in a blue moon"(出现蓝色月亮的时候才会发生的事情)意思也就是非常少见。 不过,所谓的"蓝色月亮"其实就是一个月内出现第二次满月;在英国,上次的满月是今年的7月2日。 天文台预测,这次"蓝色月亮"最佳的地点是澳大利亚的北部,如果没有云雨干扰,出现的月亮几乎百分之百满月,最佳观测时间则是当地时间晚上8时43分。 "Once in a blue moon"的说法是来自于1940年代,一名美国的天文作家在试图澄清美国缅因州农民历对"Blue moon"所下的定义时作出的评论。 美国海军气象与天文观测中心对"blue moon"的定义也和天文学界有所不同,他们订出的定义是"每一个季度出现4次满月时,第3次的满月就叫做Blue moon"。 所以"蓝色月亮"跟星球的运行比较有关,而不是说月亮折射的光线变成了蓝色。 天文学者认为一般而言,月亮的颜色其实和月亮折射光线穿越云层有关;苏格兰爱丁堡天文台在1950年曾经观测到月亮折射的是"蓝光"。 天文学家研究之后认为,这是因为当时月亮折射的光线经过了一片夹杂了加拿大森林火灾造成的灰尘和粒子,导致月光变蓝。 "蓝色月亮"到底有多罕见?其实好像也没那么罕见,因为上次出现"蓝色月亮"是2012年、下次出现则是2018年,这是因为月球的运行和目前使用的历法有所误差,因此大约每3年就会出现这种"蓝色月亮"。