哈通社阿斯塔纳2月12日电 据BBC报道，中国外长王毅周五（2月12日）表示，中国将支持联合国安理会的决议，让朝鲜对其近期的行动"付出必要的代价"，从而让平壤重回谈判桌。

王毅是在德国慕尼黑接受路透社专访时这样表示的。他还对美国可能在韩国部属战区高空防御导弹系统(THAAD，简称萨德)表示反对。北京认为，这也可能攻击到中国。

自2006年首次核试验后，朝鲜一直受到联合国的制裁。自那以后，朝鲜也进行过三次核试验和多次弹道导弹发射。朝鲜最后一次核试验是在今年的1月6日。

自那以后，华盛顿和北京方面在就如何对待朝鲜的问题上发生分歧。包括美国外长克里在内的高级官员多次呼吁中国通过自己对朝鲜的影响力让朝鲜收敛。

在上周日（2月7日）朝鲜发射远程火箭后，中国曾召见了朝鲜驻中国大使，提出交涉

但中国的官方媒体多次批评美国施压中国对朝鲜制裁"别有用心"。北京强调对话的重要性。

不过，王毅周五表示，现在已经是使用"强硬"决议的时候了。"我们支持联合国安理会采取更多行动，通过一项新决议来让朝鲜付出必要的代价，也显示类似行为是会有后果的。"

中国方面强调，北京已经尽了很大的努力来维护朝鲜半岛的和平与稳定。在上周日（2月7日）朝鲜发射远程火箭后，中国曾召见了朝鲜驻中国大使，提出交涉。

中方对朝鲜上周的火箭发射表示遗憾。"中国对朝方不顾国际社会普遍反对，执意以弹道导弹技术实施发射卫星表示遗憾，"中国外交部新闻发言人华春莹说。

在被问及北京是否会支持国际社会对朝鲜采取更强硬的经济制裁时，王毅表示，联合国的决议会涵盖多个方面，但其目的旨在制止平壤发展核武器和导弹技术的努力。