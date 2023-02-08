在土耳其哈国侨民筹款3400万坚戈捐赠灾区

哈通社/阿斯塔纳/2月8日 – 在土耳其生活的哈萨克斯坦侨民一夜之间筹集了3400万坚戈，准备捐赠给受到破坏性地震影响的土耳其灾区人民。

据哈萨克斯坦驻土耳其大使馆消息，2月7日，为帮助受到破坏性的大地震影响的兄弟的土耳其人民，生活在土耳其的哈萨克斯坦侨民和留学生们组织了一项慈善集资活动。

活动在位于土耳其伊斯坦布尔的一家由哈萨克斯坦侨民经营的酒店«Шаңырақ»举行。

酒店老板达尼亚尔·伊曼别克夫表示，筹款活动开通的账号，在一夜之间就收到了2500万坚戈的捐款。

活动组织方立即将筹集到的善款用于购买被褥、枕头、御寒衣物、食品等灾区急需的物资，并通过官方渠道送往灾区。

虽然主办方此后关闭了捐款账号，但仍有很多人通过各种渠道继续捐款，并再次累计收到了900万坚戈的善款。

酒店老板达尼亚尔·伊曼别克夫表示，他们正计划用这第二笔捐款，为灾区儿童购买食品等。

据了解，此次捐款活动的倡议人，是著名的哈萨克斯坦吟游诗人（阿肯）阿依努尔·图尔荪巴耶娃。哈萨克斯坦驻伊斯坦布尔总领馆对此次活动予以了支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】