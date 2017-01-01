伊斯坦布尔省长：35人死于夜总会袭击

哈通社阿斯塔纳--据外媒消息，伊斯坦布尔省长沙因说， 伊斯坦布尔一个挤满了新年狂欢者的夜总会星期天早上遭遇袭击，有35人死亡，几十人受伤。

他称这次事件为恐怖袭击，并说死难者当中有一名警察。有报道说，几名外国人也受了伤。



沙因把这名袭击者称为恐怖分子。此人使用长射程武器，残忍和野蛮地袭击了狂欢的人们。



土耳其警方目前汇集在伊斯坦布尔高档的奥尔塔柯伊区的瑞纳俱乐部周围。这里是博斯普鲁斯海峡上一个社会名流和外国人经常光顾的娱乐景点。

目击者说，袭击发生时夜总会里有多达6百人。一些狂欢者为了逃避枪击跳入水中。当地报道说，枪手闯入夜总会之前在外面开枪打死了一名警察和一位平民。



私营NTV电视台说，据信至少有一名武装袭击者装扮成圣诞老人进入夜总会。



目前还没有人声称对事件负责，枪手的身份也不明了。



社交媒体上传的视频显示，在有关方面得到通报后，救援车辆和警车急速驶向现场。受伤的人被抬上救护车。



白宫首席副新闻发言人舒尔茨说，奥巴马总统已经得到其国家安全小组有关这一袭击的通报。奥巴马重申美国支持北约盟友土耳其。



最近几个月发生一系列恐怖袭击之后，土耳其主要城市加强了安全措施。



伊斯坦布尔一个足球场附近本月初发生两起爆炸，炸死38人，150多人受伤。



库尔德民兵组织随后声称为其负责。



6月底，发生在伊斯坦布尔阿塔图克国际机场的另外一起袭击导致40多人死亡，伊斯兰国声称为其负责。