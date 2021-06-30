多地将迎来35度以上高温 相关部门提醒公众谨防中暑

哈通社/努尔苏丹/6月30日 – 据哈萨克斯坦紧急情况部新闻中心消息，哈萨克斯坦多地在6月30~7月2日期间将迎来一轮酷暑高温天气。

国家气象总局发布的天气预报显示，首都努尔苏丹市7月1~2日的昼间气温将达到35~37摄氏度。

阿拉木图市6月30日昼间气温为33~35摄氏度。

奇姆肯特市30日~7月2日的昼间气温将达到40摄氏度。

突厥斯坦市6月30日~7月2日的气温也将高达40~42摄氏度。

西哈州、阿克托别州和阿特劳州部分地区未来3天或有落雷和大风天气，但同样也将面临高温。

卡拉干达州未来三天的昼间气温将达到35~38摄氏度，库斯塔奈州气温将超过40摄氏度。

北哈州首府30日气温将达到35摄氏度，7月1~2日期间将进一步升至37摄氏度。

阿拉木图州气温未来三日将升高至35~38摄氏度。

克孜勒奥尔达州气温将达到40~44摄氏度。

江布尔州山区地带30日会有冰雹、大风和落雷天气，气温38摄氏度。

阿克莫拉州气温在7月1~2日将提升至35~37摄氏度。

紧急情况部提醒称，未来3天由于高温酷暑天气，多地须严格密切关注野外火灾的发生情况。

同时，相关部门提醒公众，在高温天气期间尽可能避免外出活动，多饮水，在外活动期间做好防晒和防高温工作，谨防中暑。

【编译：木合塔尔·木拉提】