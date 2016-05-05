朝鲜时隔36年再开党代会 欲加强党的地位

哈通社阿斯塔纳5月5日电 据外媒消息，朝鲜劳动党将于5月6日在平壤召开第七次全国代表大会。这是朝鲜劳动党时隔36年再次召开党代会。分析认为，朝鲜最高领导人金正恩召开党代会是为了确立他提出的"并进政策"，在发展核武能力的同时改善经济。

朝鲜劳动党上一次召开全国代表大会还是在1980年，由朝鲜开国领袖、当时的最高领导人、也就是金正恩的祖父金日成主持。朝鲜第二代领导人、金正恩的父亲金正日时期未曾召开过劳动党全国代表大会。

华盛顿智库伍德罗·威尔逊国际学者中心朝鲜问题专家詹姆斯·佩尔松(James Person)认为，金正恩召开党代会的一个主要目的是要在朝鲜劳动党内确立他的"并进政策"(Byoungjin)。他说："我大胆预测，朝鲜此次党代会将大谈并进政策。这是金正恩的标志性思想，也就是同时发展核武器和消费品产业。"

佩尔松表示，要发展经济，金正恩需要文官而不是军人，因此他需要加强朝鲜劳动党相对于朝鲜人民军在朝鲜政治和官僚体系中的地位。"金正恩看上去是要继续提升党的地位。他的父亲在去世前几年已经开始了这一行动，此次朝鲜召开党代会似乎是继续这一努力。"他说。

有分析认为，金正日时期的"先军政策"(Songun)提升了朝鲜人民军的地位，但朝鲜劳动党被削弱，使朝鲜经济陷入崩溃边缘，也不利于金家统治。于是朝鲜开始慢慢对"先军政策"做出调整。金正恩上台后提出了"并进"政策(Byongjin)，即发展核武的同时发展以轻工业为主的经济。

从历史来看，金日成利用党代会巩固他对朝鲜劳动党在权力和意识形态方面的控制，同时为朝鲜经济发展指出方向，在生前最后一次党代会上指定了他的儿子金正日作为他的接班人。

亦有分析认为，金正恩此次召开劳动党全国代表大会是强化其在党内的绝对领导地位，如同一次"加冕典礼"。威尔逊国际学者中心的佩尔松说，这次党代会将产生新的中央委员会，金正恩显然会在各个位子上换上自己的人，实现朝鲜最高领导层的一次时代交替。