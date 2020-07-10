哈将拨款370亿坚戈用于农作物的植物检疫保护

哈通社/努尔苏丹/7月10日 -- 农业部第一副部长阿依达尔别克·萨帕若夫9日在线上简报会上表示，政府将拨款370亿坚戈，用于本年度对种植粮食和豆科作物的地区进行化学治理。

消息称，为了刺激今年对植物保护产品的采购，政府提供了370亿坚戈资金（56亿来自共和国预算）。这笔资金被用于针对1660万升农药的 采购补贴 。

据副部长介绍，计划开展化学除草面积为1520万公顷，主要针对粮食和豆类作物。

萨帕若夫补充说，截至目前，已完成1070万公顷的化学除草工作，占规划面积的70%。

值得一提的是，此前只有除草剂、生物制品和生物制剂得到补贴。而今年以来，补贴范围进一步扩大到了各类化学杀虫剂。

根据此前的报道，我国今年的农作物播种面积达2250万公顷，较去年多23.8万公顷。其中，饲料作物和油料作物播种面积有所增加。当前，48%的谷物和豆类农作物生长状况良好，而49%的情况为满足。此外，仅3%的农作物生长情况被评为差。

萨帕若夫表示，国内南部地区已开展粮食收割工作。目前，江布尔州和突厥斯坦州已收割9.3万公顷的小麦和2.6万公顷大麦，平均单产量为17吨/公顷。此外，土豆、蔬菜和其他农作物收获工作也在进行当中。

同时，副部长表示，粮食存储的相关准备工作也已基本完成。

【编译：木合塔尔·木拉提】