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    18:58, 07 12月 2021 | GMT +6

    独立至今哈萨克斯坦共吸引外国投资3760亿美元

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    哈通社/努尔苏丹/12月7日—--政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德7日在投资圆桌会议上指出，独立以来，哈萨克斯坦共吸引3760亿美元外国投资。

    «今年哈萨克斯坦庆祝独立30周年。在过去的 30 年里，哈萨克斯坦经济取得巨大成功。我们是中亚最大的经济体，GDP约为1700亿美元。人均GDP水平也处于该地区最高，国际储备超过900亿美元。这将确保在发生危机和市场波动时经济的稳定。»外长介绍说。

    他还指出，今年前9个月，哈萨克斯坦GDP增速达3.5%，已恢复了疫情前水平。制造业和建筑业已成为增长的主要动力，超过了平均水平。服务业也呈现积极态势，连续9个月增长2.7%。

    外长表示，哈萨克斯坦经济发展的主要因素是吸引外国直接投资。今天，投资额超3760亿美元。外国大型企业已成为哈萨克斯坦可靠的合作伙伴，为双方合作做出了重要贡献。这也推动了国家的社会经济的发展。

    «今天，我们将庆祝与全球投资界合作30周年。事实证明，我们是可靠的投资合作伙伴。今天的圆桌会议将进一步推动双边互利合作发展。»他说。

    【编译：达娜】


    标签:
    哈萨克斯坦 投资 黄金储备
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