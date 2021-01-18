哈萨克斯坦在全球社会流动性排名中排名第38位

哈通社/努尔苏丹/1月18日--据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，在全球社会流动指数（Global Social Mobility Index）排名中，哈萨克斯坦排名第38位，领先于俄罗斯和中国等国家。

在2020年世界经济论坛（以下简称WEF）的框架内，首次提出了全球社会流动指数（Global Social Mobility Index）。

社会流动性是指该国当前这一代公民生活得比前一代更好的能力。

全球社会流动性指数是基于十个社会经济参数进行排名的：卫生保健质量、受教育的可及性、教育质量和公平性、继续教育机会、获得技术的机会、就业机会、工资合理性、工作条件、社会保障、公共机构的效率和开放性。

排名中包括82个国家/地区。哈萨克斯坦排名第38位，获得64.8分，领先俄罗斯（第39位，64.7分）和中国（第45位，61.5分）。

丹麦取得最佳成绩（85.2分），芬兰排名第二（83.6分），其次是挪威（83.6分）和瑞典（83.5分）。

根据“工作条件”指标，哈萨克斯坦以69分进入前20名，排名第16位。根据这一参数，我国领先于许多发达国，例如新加坡、澳大利亚和加拿大。

根据“工资合理性”指标，哈萨克斯坦位居第25位，领先于德国和英国，而根据«就业机会»，我国排名第30位，领先于瑞典和加拿大。

在“受教育的可及性”排名中，哈萨克斯坦排名第32位，领先于葡萄牙（第36位）和意大利（第37位）。在教育领域的质量和平等方面，我国排名第33位。

根据“继续教育”标准，哈萨克斯坦排名第46位（51分），高于乌克兰（第55位）和摩尔多瓦（第59位）。

就从事经济活动的妇女人数而言，哈萨克斯坦也获得了相当高的排名，排名第22位。

就受高等教育者的失业率而言，哈萨克斯坦排名第33位，其次是爱尔兰、新西兰和丹麦。

世界经济论坛报告指出，如果排名中的国家将其社会流动性指数提高10个百分点，那么到2030年将使GDP额外增长4.4％。

【编译：阿拉依】



