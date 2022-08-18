哈萨克斯坦学生今后将从3年级开始学习英语

哈通社/努尔苏丹/8月18日 – 哈萨克斯坦教育部日前表示，根据新的教育方案，对2022~2023学年的教育计划进行了一系列修订。

新学年中，1年级的总教学时长将为35周，而2~11年级的教学时长则将为36周。

同时，教育部对语言教学方案也进行了调整。

从新学年开始，教育部不再要求所有学校从1年级开始就实行三语（哈萨克语、俄语、英语）教学。

其中，选择在哈萨克语学校中学习的学生，1年级将仅学习《字母表》和《哈萨克语》课程，并从2年级开始加入《俄语》课程，从3年级开始学习《英语》课程；而选择在俄罗斯语学校中学习的学生，1年级时将同时开展《俄语》和《哈萨克语》的课程，从3年级开始加入《英语》课程。

教育部表示，做出这样的调整，是因为经过研究分析发现，1年级学生很难同时学习三种语言，持续推动这种教学方案将无法取得任何实际效果。

旨在培养学生的批判性思维和提升学生对信息分辨能力的《爱国主义和全球能力》课程将继续开展，该课程将从5年级时开始，直到11年级都属于必修课。

5-11 年级的《爱国主义和全球能力》课程涵盖以下内容：金融知识和商业基础、公民意识、常识和道德、环境文化、批判性思维、世俗主义和宗教基础，以及媒体素养。

【编译：木合塔尔·木拉提】