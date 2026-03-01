哈通社3月1日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

3月1日，星期日

3月1日是公历闰年中的第61天，离全年的结束还有305天（闰年则还有306天）。

世界各国/地区节日

哈萨克斯坦感恩日1995年3月1日，哈萨克斯坦民族和睦大会正式成立。2015年3月1日，恰逢哈萨克斯坦民族和睦大会成立20周年，为感谢在苏联斯大林实行强制迁移少数民族政策时期，向被流放到哈萨克土地的百万难民伸出援助之手，使他们得以继续生存的哈萨克人民的仁慈和广阔胸怀，纳扎尔巴耶夫总统将这一天正式定为«感恩日»。

国际民防日 根据在日内瓦举行的第九届会员大会决议，指定每年的3月1日为世界民防日。1972年3月1日是国际民防组织作为跨政府组织诞生的日子。设立世界民防日的目的是为了加强公众对国际民防组织任务的认识：即保护生命、财产和环境。

国际海豹日 由于海豹的种群数量在急剧下降，«拯救海豹基金会»在1983年决定每年的3月1日为国际海豹日

这一天在哈萨克斯坦历史上

1962年 哈萨克苏维埃社会主义共和国农业部成立«凯纳尔»出版社，其目的旨在发行农业领域文学作品。

1972年 哈萨克斯坦著名综合类高等院校 - 博科托夫卡拉干达国家大学成立。

1993年 阿拉木图市Kosmonavt街正式更名为阿赫梅特•拜图尔森诺夫街。

1995年 哈萨克斯坦民族和睦大会正式成立。

1992年 «祖国党»成立，2006月12月举行的第10届代表大会上正式更名为«祖国之光党»。

1999年 根据总统令，阿克纠宾斯克市正式更名为阿克托别市。

2005年 韩国外国语大学开设哈萨克语系。

2009年 «哈萨克斯坦-法国技术转让中心»在巴黎成立。

2013年 哈萨克斯坦央行发行穆罕•托列巴耶夫诞辰100周年的纪念硬币。

2018年 纳扎尔巴耶夫总统批准哈越两国间引渡条约。