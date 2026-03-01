3月政策清单发布：新宪法公投、税制优化、医疗保护措施同步实施

新宪法公投将于3月15日举行

3月15日，全国将就新宪法文本举行共和制公投。公投选票将提出如下问题：“是否接受2026年2月12日在大众媒体公布的哈萨克斯坦共和国新宪法草案？”公民可选择“是，接受”或“否，不接受”。

全国将设立10411个投票站，境外将在62个国家的80个投票点组织投票。根据地方行政机构统计，共有12461796名公民被列入公投名单。按照相关法律规定，选票将在投票日前三天至一天内发放至各投票站，并预留1%的备用数量，预计共印制12586413张选票。

对侵害医务人员行为加重处罚

自3月7日起，加强对侵害医务人员行为处罚力度的法律正式生效。

根据新规，对“威胁”类行为的处罚为200个月计算指数（AЕК），300小时社会劳动，限制或剥夺自由的刑期为最高2年。

对于对医务人员实施不危及生命健康的暴力或企图施暴者，将处以500至1000个月计算指数罚款、同额改造性劳动或最高600小时社会劳动，或判处2至3年限制或剥夺自由；情节严重者，刑期可达3至7年。若行为危及生命健康，刑期为5至10年，特别严重情节可判7至12年。

特别税制新规实施

自3月1日起，哈萨克斯坦实施新的特别税制体系，企业和个体经营者须在三种税制中选择其一。

第一种为简化税制，适用范围扩大，年收入上限提高至25亿坚戈。选择该税制的个体工商户和法人仅缴纳所得税，取消此前收入超过6000万坚戈需缴纳增值税的规定。

第二种为农场和农业经营主体专用税制，将原分开缴纳的土地税、车辆税和个人所得税合并为一次性缴纳，统一税率为0.5%。

第三种适用于自雇人员。年收入不超过300个计算指标（约120万坚戈）的个人无需注册为个体工商户，可通过“E-Salyq Business”移动应用开具电子收据，无需提交财务报表，涵盖40多类服务领域，包括出租车司机、配送员、美发师等。

如未在3月1日前选择税制，将自动转为一般纳税制度，基本所得税税率为10%，年收入超过10000个计算指标者须缴纳16%的增值税。

统一高考3月至4月举行

3月1日至4月6日举行全国统一测试（ҰБТ）。考试结构保持不变，考生需参加3门必考科目和2门自选专业科目，共120道题，总分140分。

住房分配需完成清查程序

自3月2日起，住房银行在分配住房前将强制进行资格清查。未通过清查者虽不被移出排队名单，但无法参与住房分配，也不能申请2%或5%优惠贷款。目前已有25.7万人完成清查。

多条新国际航线开通

3月底起，多家航空公司将开通新航线：

Centrum Air 3月29日开通“塔什干—阿斯塔纳”航线，每周三班；

Uzbekistan Airways 3月30日开通“塔什干—阿特劳—塔什干”航线；

SCAT将开通“奇姆肯特—比什凯克”；

Air Astana开通“阿拉木图—上海”和“阿拉木图—萨拉拉”航线；

FlyArystan开通“阿拉木图—撒马尔罕”航线。

出境旅游费用上调

自3月1日起，埃及旅游签证费由25美元提高至30美元。日本也将上调住宿税和部分出境费用，预算型酒店每晚税费约200日元起，高端酒店可达10000日元以上。

总体来看，3月起实施的一系列新规涉及政治、法律、税收、教育及民生多个方面，将对国家治理和居民生活产生实际影响。

【编译：木合塔尔·木拉提】