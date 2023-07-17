今年前4个月哈萨克斯坦出口大米超3万吨

哈通社/阿斯塔纳/7月17日--据 energyprom.kz 网站消息，今年1-5月，哈萨克斯坦生产7.21万吨大米，产量同比减少19%。

相对来说，2022年全年的大米产量为21.34万吨，同比增长1.8%。

今年1-4月，国内大米生产商满足了国内市场91.3%的需求，去年同期的数据为95.3%。报告期内，进口份额增长8.1%，进口大米5100吨，较去年同期增长45.5%。

同时，哈萨克斯坦大米的出口量也增加了11.8%，出口份额由去年的38.2%增至50.6%。

国内市场的销量则减少32.6%，为3.13万吨。

根据2023年1-4月的结果，哈萨克斯坦出口了1130万美元的3.27万吨所有类型大米。

独联体国家是哈萨克斯坦大米的主要消费市场。前4个月，哈萨克斯坦对独联体成员国出口1100万美元的大米3.21万吨，出口量增长19.1%，出口额增加11.1%。

独联体国家中，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦大米的主要消费国。

哈萨克斯坦还向除了独联体以外的国家出口了309吨大米，同比减少84%。其中，蒙古国、美国和格鲁吉亚是哈萨克斯坦大米的主要进口国。

【编译：阿依波塔】