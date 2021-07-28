哈萨克斯坦拟投入4.9万亿坚戈用于农业发展

哈通社/努尔苏丹/7月28日 -- 根据哈萨克斯坦农业部日前发布的《2021-2025年农工综合体发展国家项目》草案，哈计划未来5年内拨款4.9万亿坚戈（合115亿美元）用于农工综合体发展。

4.9万亿坚戈拨款当中，计划在2021年拨款6371亿坚戈；2022年拨款9705亿坚戈；2023年拨款1万亿坚戈；2024年拨款1.1万亿坚戈；2025年拨款1.1万亿坚戈。上述资金将用于保障食品市场供应，将食品自给率提高至80%。

计划到2025年，将加工农产品出口额增加一倍，将农工综合体劳动生产率提高1.5倍。此外，将35万户农户和家庭农业纳入农工综合体生态系统，开放市场准入，创建7万个家庭农场，确保超过100万农村居民获得稳定收入，提供50万个农业就业岗位。

为提高劳动生产率，哈计划实现农工综合体数字化，未来5年国家预算将为此拨款433亿坚戈。哈农业部将致力于提高农业技术装备更新水平、种子质量和化肥施用水平，推进畜牧业集约化和土地合理使用，通过技术进步促进农业经济多元化发展。

哈农业部将采取措施，提高本国产品市场份额，预防农产品市场出现波动。通过采取相关措施，引导主要进口商大幅削减原材料采购，促使农产品价格下跌。哈农业部将在市场出现不稳定状况，以及可能的全球危机之前积累资金，并对运输物流部门进行改革。同时，通过对农工综合体部门进行改革，扩大对外经贸合作，为产品推广创造条件，增加农产品出口规模。未来将围绕大型投资项目，构建粮、油、果、蔬、糖、肉、奶七大生态系统，提高投资吸引力。

目前，《农工综合体发展国家项目》仍在制定阶段，预计2021年下半年将获得批准。

【编译：木合塔尔·木拉提】