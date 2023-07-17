韩国暴雨致40人死亡 9人失踪34人受伤

哈通社/阿斯塔纳/7月17日--据韩联社援引据韩国中央灾难安全对策本部消息报道，截至17日上午，本轮强降雨已造成40人死亡、9人失踪、34人受伤。

报道称，随着消防部门在忠清北道清州市五松宮坪地下车道再打捞出4具尸体，该地下车道被淹事故的死亡人数目前已增至13人，伤者9人，10多辆汽车被淹。另外，世宗市1人死亡，忠清南道4人死亡，庆尚北道19人死亡；釜山市1人失踪，庆尚北道8人失踪。忠清北道13人受伤。

在韩国全国15个市道的111个市、郡、区，共有1.057万人（6255户）临时转移。628处公共设施和317处私有设施受损，其中忠清南道和庆尚北道两地灾情尤为严重。私有设施中，有139幢房屋被淹。此外，共49处道路受损或被毁，8地发生山体滑坡或泥石流，树木倾倒事故发生25起。

此轮强降雨共造成2.8607万户家庭停电，其中大部分（99.6%）目前已恢复供电。KTX高铁京釜、湖南、全罗、庆全、东海线路仍在运行，首尔至釜山、龙山至木浦·丽水、中央线（EUM）、中部内陆线（EUM）停运，普通列车全线停运。共16班航班因天气原因停飞。

报道称，据韩国气象部门预测，忠清道、南部地区、济州道17至18日两天的降水量将为100~200毫米（济州道山区350毫米以上），京畿道南部、江原道南部内陆及山区、郁陵岛和独岛30~100毫米，首尔市、仁川市、京畿道北部、江原道（非南部内陆及山区）将为10~60毫米。