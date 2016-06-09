为了“一带一路” 中国正研制时速400公里高铁

为了"一带一路"，中国正在研制时速400公里以上的新一代高铁。据《中国日报》6日的英文报道，北京交通大学教授贾利民表示，这种动车组不仅速度更快，而且可以在中国和俄罗斯不同轨距的铁路上通用。观察者网查询发现，科技部今年5月发布的一份公报证实了这一计划，并且接受了各科研单位的项目申报。

专家：中国正研制新一代高铁

参考消息网今天援引俄罗斯《独立报》称，中国宣布开始建造同时适用俄中两国轨距的新一代高铁列车。中国国内和莫斯科-喀山高铁线路都能使用这种新列车。它的速度比俄罗斯从德国西门子公司采购的"Velaro RUS"系列快速列车快一倍，俄罗斯暂时还无法复制或者掌握中国的高铁技术。

观察者网查询发现，上述消息出自《中国日报》6日的一篇英文报道。报道称，北京交通大学教授贾利民周日在北京的"十二五"科技创新成就展上接受了该报采访，表示中国正在研制下一代时速可达400公里的子弹头列车，可以适用于跨境服务。

贾利民是北京交通大学轨道交通控制与安全国家重点实验室首席教授，也是中国高铁创新项目的负责人。他在接受《中国日报》采访时说，"十三五时期将要研发的这种列车，车轮可以被调整，以适用于各国不同的铁路轨距。而现有的列车在进入外国铁路系统时，只能更换车轮。"

"一旦这种列车投入运营，将同时在中国的铁路系统和俄罗斯的莫斯科-喀山铁路上提供服务，后者是按照400公里/小时的速度设计的。"

不过报道也提到，中国工程院院士、"中国电力机车之父"刘友梅认为，在当前的条件下，高铁运营速度不应该超过400公里/小时，否则会造成过高的成本。

科技部文件明确提"一带一路"

观察者网发现，科技部网站今年5月13日的一份公告证实，中国正在计划研制"时速400公里及以上"高铁。

公告称，根据《国务院关于深化中央财政科技计划（专项、基金等）管理改革的方案》（国发﹝2014﹞64号，以下简称国发64号文件）的总体部署，结合《科技部关于国家重点研发计划先进轨道交通重点专项2016年度定向项目申报指南的通知》（国科发资﹝2016﹞114号文件）关于任务公开择优的相关要求，现将"时速400公里及以上高速客运装备关键技术"项目的任务申报指南予以公开发布。

任务申报指南提到，目前我国已基本掌握了高速客运装备关键技术，根据国内需求研制出20余种型号，涵盖时速200～250公里、300～350公里的各型动车组产品，动车组运营里程超过世界总和的60%，取得了良好的社会经济效益。本项目依据《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》和国家"十三五"科学和技术发展规划，以及2016年国家重点研发计划"先进轨道交通"重点专项，满足高速列车"走出去"的战略需求，开展时速400公里及以上高速客运装备关键技术研究。

根据这份文件的介绍，项目中包含了一项"变轨距转向架"的技术，应该就是《中国日报》报道中提到的"可调整车轮"。而且，文件明确提到了服务"一带一路"的目标。

文件介绍说，本项目总体目标是：系统掌握满足"一带一路"沿线国家不同需求特征运营列车的系统集成、车体、转向架、牵引制动、供电、列车控制、列车运行控制、系统运维等关键技术及跨国互联互通运营的适应性技术，形成相关的设计、制造、试验、评估、运用、检修维护等技术标准体系；完善和健全既有相关试验验证手段与平台；完成运营时速400公里跨国联运高速列车和变轨距转向架研制。完成运营速度400公里以上速度级的高速动车组样车和变轨距转向架研制，列车人均能耗和车内外噪声水平达到国际领先水平；初步建成高速列车装备领域具备面向全球创新资源凝聚、技术辐射、产业转移和创新过程协同功能的创新能力网络化平台。

根据文件的要求，科研单位应当在5月24日之前将任务申报送至中国中车重点专项管理办公室。

"更高速度动车组"研制已久

事实上，中国早已不再满足于350公里时速的动车组技术。早在2011年，"更高速度等级动车组转向架关键技术研究及装备研制"项目就已经启动。研究工作由南车青岛四方股份、中国科学院力学研究所、北京交通大学、西南交通大学、中国铁道科学研究院的有关专家共同承担。

根据科技部的介绍，这一研究是探索高速列车系统在极限速度条件下的临界值，针对时速500公里条件下高速列车系统、结构、材料的安全性、可靠性等开展前瞻性、基础性、理论性研究，而不是为了实现商业运行。

2015年8月7日，项目通过了科技部的验收，研制出适用于400km/h以上速度等级动车组转向架样机，并通过台架试验验证。

而2014年9月，中国南车青岛四方机车厂制造的CIT500型高铁的试验速度达到了605公里/小时，打破世界纪录。

不过正如刘友梅院士所说，这种时速500公里以上的技术还不太可能付诸实用。