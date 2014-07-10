伊拉克称极端组织在该国获取近40公斤铀化合物

哈通社阿斯塔纳7月10日电，据中新网报道，伊拉克政府称，"伊拉克及黎凡特伊斯兰国"(ISIS)极端组织已经获取了伊拉克一所大学中原本用于科学研究的40公斤的铀化合物。伊拉克政府呼吁国际社会提供帮助，避免极端分子利用这批核材料造成威胁。

据报道，伊拉克联合国大使穆罕默德•阿里•阿尔哈基姆8日致信联合国秘书长潘基文称，位于伊拉克北部的摩苏尔大学保存了近40公斤的铀化合物，目前这些铀化合物已经被极端组织控制。

阿尔哈基姆在信中表示，这些核材料可用来制造大规模杀伤性武器；极端组织也有可能单独或结合其他物质来使用这些材料，以实施恐怖行为。此外，这批铀化合物也有可能被偷运出境。

阿尔哈基姆呼吁联合国及国际社会提供帮助，以避免极端分子使用这批材料，对伊拉克境内及境外安全造成威胁。 报道称，据美国政府一名消息人士说，这批材料并非浓缩铀，因此比较难以用来制作武器。另一名安全问题官员则表示，不知这一事态发展是否会为美国当局敲响警钟。 据媒体此前报道，伊拉克8日曾通报联合国，称ISIS极端组织已经控制了巴格达西北部大量化学武器设备。包括2500枚数十年前含有致命沙林神经毒素的火箭弹的残留物和其他化学武器设备。 ISIS极端组织控制了叙利亚的部分地区，该组织上个月派遣部队进入邻国伊拉克，并迅速占领了边界周围的大片区域。不久前，ISIS领导人巴格达迪宣布在控制的地区建立"伊斯兰国"。