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    12:00, 12 五月 2020 | GMT +6

    新冠肺炎：40%的确诊患者已治愈出院

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    哈通社/努尔苏丹/5月12日 – 我国已连续两天出院人数高于新增确诊人数，今天又有34名新冠确诊患者治愈出院。

    5月10日和11日两天的治愈出院人数分别为175人和133人，均高于当天新增确诊病例数量（分别为115和117）。

    据coronavirus2020.kz数据，5月12日截至努尔苏丹时间11：25时，哈萨克斯坦又有34名新冠肺炎（COVID-19）确诊患者治愈出院。

    这34名出院的康复者分别位于以下地区：

    奇姆肯特市 - 3,江布尔州 - 1,西哈州 - 6,巴甫洛达尔州 - 7,突厥斯坦州 - 12,克孜勒奥尔达州 - 4,东哈州 - 1.

    截至目前，哈萨克斯坦已有 2108名确诊患者治愈出院，占确诊病例总数的40%。

    全国三大直辖市及14个州已治愈患者数量分别如下：

    努尔苏丹市 – 416

    阿拉木图市 – 456

    奇姆肯特市 – 138

    阿克莫拉州 – 91

    阿克托别州 – 54

    阿拉木图州 – 87

    阿特劳州 – 121

    东哈州 – 15

    江布尔州 – 93

    西哈州 – 107

    卡拉干达州 – 99

    库斯塔奈州 – 30

    克孜勒奥尔达州 – 165

    曼格斯套州 – 17

    巴甫洛达尔州 – 89

    北哈州 – 29

    突厥斯坦州 – 101


    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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