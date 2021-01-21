哈萨克斯坦在世界经济自由度排名中位居第40位

哈通社/努尔苏丹/1月21日--据Finprom.kz网站消息，在世界各国的经济自由度排名中，哈萨克斯坦于2020年在180个国家中排名第40位。

哈萨克斯坦的经济自由度的评分为69.6分，被列为经济较为自由的国家之一。

在欧亚经济联盟国家中，亚美尼亚的得分最高（经济自由度的评分为70.6分），俄罗斯的经济自由度最低，评分为61分，在世界上排名第94位，经济自由程度适中。

经济自由度最高的三个国家和地区是新加坡、香港地区和新西兰。

经济自由度国家排名自1995年以来开始发布。自由程度是根据商业、贸易、金融部门、投资、劳动、货币和财政自由、产权担保、官僚机构的规模和反腐败保护程度等指标计算的。

经济自由度的最高得分是100分，表示绝对的自由。对于没有经济自由的国家，最低分可为0分。根据得分，所有国家和地区都被分为如下五个等级：“完全自由”、“比较自由”、“ 有限度自由”、“比较压制”和“压制”。

2020年，新加坡名列榜首（89.4分），朝鲜排名最后（4.2分）。

根据评级，人均国内生产总值最高的国家是经济被评为“完全自由”的国家：6.68万美元。这比经济“比较自由”的国家高出37.5％，立即比经济“有限度自由”的国家高出三倍，是经济“压制”国家的8.8倍（经济“压制”国家的人均国内生产总值为7600美元）。

根据早前报道，在全球社会流动指数（Global Social Mobility Index）排名中，哈萨克斯坦排名第38位，领先于俄罗斯和中国等国家。

【编译：阿拉依】



