世界小麦价格飙升 短期内增幅达40%

哈通社/努尔苏丹/3月10日 -- 在黑海地区供应减少的背景下，世界小麦价格飙升。自俄乌冲突开始以来，交易所小麦价格上涨了40%，从2月中旬的每吨300美元上涨到3月7日的430美元。

俄罗斯和乌克兰在全球小麦、大麦贸易中有着重要影响。2021年，两国在这两个品类的出口量总计占全球比例均超过30%。

SovEcon分析中心负责人Andriy Sizov对此表示，主要因素是一样的，因为从黑海发货的前景令人难以预测。其他负面因素还包括乌克兰玉米和小麦出口许可发放，以及美国小麦收成预期并不乐观。

此前，联合国粮食组织（粮农组织）报告称，2月食品价格将刷新历史记录，指数为140.7点，比2021年同期高出24.1%。2月份乳制品价格上涨6.4%，谷物上涨3%。预测情况只会变得更糟，到3月底，物价上涨将将呈现出突然的增长。

除了谷物，植物油的供应前景也不稳定。考虑到乌克兰是世界上最大的葵花籽油出口国，而俄罗斯也是主要出口国之一，两国出货量减少将导致3月份新一轮的价格飙升。

农产品价格上涨的另一个诱因将是天然气的价格创下新记录，天然气是生产氮肥的原材料。

粮农组织经济学家Upali Galketi Aratchilage表示，本轮粮食价格上涨是由与粮食生产无关的因素推动的，这些因素包括能源行业的形势、化肥和饲料的生产。所有这些因素都会压低粮食生产方的利润，迫使他们放弃投资和扩大生产。

同时，哈萨克斯坦贸易企业正在探索通过里海、阿塞拜疆和格鲁吉亚或新罗西斯克港口向土耳其运输粮食和油籽的路线。以目前的价格，即使运输路线更长也能实现获利。