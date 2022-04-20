国防部长：一次阅兵式的花费大约在40亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/4月20日 – 哈萨克斯坦国防部部长鲁斯兰·贾克斯勒科夫20日在马吉利斯（议会下院）会议结束后接受记者采访时，谈到了关于今年不举行胜利日阅兵仪式的相关问题。

国防部长表示，当前哈萨克斯坦武装力量肩负着重要的任务，完成各类任务都需要花费相当数额的预算资金。

«比如说，燃料、出行开支、部队的餐食等等，最近我们还举办了军事演习。对我们而言哪一个选择更重要——是举办演习强化部队战斗力还是举办阅兵式？我们认为，完成最高统帅的指示，着重强化部队战力的工作是更优先的选项。»鲁斯兰·贾克斯勒科夫对记者说。

部长还表示，不应该将5月7日的哈萨克斯坦祖国保卫者日与5月9日的胜利日混为一谈。

«有关举办阅兵仪式的讨论是为了庆祝哈萨克斯坦武装力量30周年的，请注意这当中的区别。胜利日我们筹备了针对功勋老兵们的庆祝活动，这些都会按期举行。执行机构将会为老兵们提供例行的奖金。我们始终尊重和祝贺这些功勋老兵。»国防部长说。

国防部长随后还回答了记者«今后哈萨克斯坦会举办阅兵式吗？»的问题。

«众所周知，举办阅兵式是激发爱国主义情感的一种方式。之前是大流行状态，没有举办阅兵的必要。而现在，我们正着力于提升军队的战斗力。明年如果我们的经济情况允许的话，或许会举办……总的来说，一场阅兵式的花费大约在40亿坚戈。»贾克斯勒科夫这样说。

早前哈萨克斯坦国防部宣布将不会在今年的胜利日期间举办阅兵仪式。国防部表示，不举办阅兵式主要是出于节省预算资金的目的，当前哈萨克斯坦优先考虑的是保持武装部队所需的战备水平和机动性，确保对国家和军事设施的保护和防御。

随后，努尔苏丹市政府也宣布，今年5月7日的哈萨克斯坦祖国保卫者日和5月9日的胜利日期间，将不举办焰火表演。同时，不朽军团纪念活动也将以线上模式举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】