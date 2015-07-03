菲律宾倾覆渡轮幸存者搜寻因天气受阻 遇难者增至41人

哈通社阿斯塔纳7月3日电 据路透社消息，菲律宾海岸警卫队和警方称，一艘载有187人的渡轮周四在菲律宾中部附近海域倾覆，周五搜救人员又找到三具死者尸体，确认的遇难者由此增至41人，恶劣天气状况阻碍对另外12人名失踪人员的搜寻。

MBCA Kim-Nirvana渡轮离港数分钟后倾覆，已有134人获救。在发现有两名船员没有登船后，相关机构周五下修了该艘渡轮上的人数。 菲律宾国家警察局长Asher Dolina称，巨浪和强风迫使潜水员推迟了对海底的搜寻努力，但是橡皮艇仍继续在海面搜寻失踪者。 路透目击者称，倾覆渡轮的部分船体仍漏在水面上方。 夜间搜救行动仍在继续。一艘菲律宾海军船舰及两架空军飞机加入搜救，这加强了海岸警卫队的搜救力量。 菲律宾海岸警卫队发言人Armand Balilo对当地广播电台称，周五将启动正式的海上事故调查，以调查该渡轮倾覆的原因。 幸存者表示，该渡轮离港后不久看似向右急转弯，并遇到大浪，随即倾覆。 "我们都拿到了救生衣，但是在船下沉之前根本没时间穿上，"幸存者Rhe-An Garciano说道。 Balilo表示，惊慌的乘客涌向渡轮右侧，导致船体缓慢倾斜，之后倾覆。 "船上装有水泥和稻米，但是似乎并未超载，"Balilo称。