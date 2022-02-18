哈萨克斯坦43家公司获得葵花油出口配额

哈通社/努尔苏丹/2月18日 -- 哈萨克斯坦43家公司已经收到了今年2月份的葵花籽油出口配额，许可证有效期至6月30日，即到这些产品的出口限制结束为止。

2月，哈国公司获得向中国、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和阿富汗出口1.6万吨葵花籽油的许可。

其中，获得配额数量最多的企业包括Logos Grain、QAZAQ-ASTYQ集团、Grain Agro Trade、Pervomayskoye、Agro Trade-2030、Agrocomplex Zhetysu Mazhiko、ETG Commodities、Optima Logistics、KX ASED，每家公司获得796吨出口配额。

此外，MAI控股公司收到了792吨的配额，Shymkentmai Donya有限公司为753 吨，Yugoptorg有限公司为594 吨，Inter USM公司为464 吨，Ak Bereke为456 吨。

Uly dala Onimderi、Zhetagro Trade、Tamgaly集团、Ortamax、Tag-Tin、ImExKz、Adil Trade公司各获得398吨配额；Prombaza-7有限公司获得377 吨配额，Shymkentmay控股公司获得322吨，Temppro有限公司获得316 吨。

此前，哈农业部计划将葵花籽油出口总配额从11万吨增加到11.4万吨。同时，计划从2022年6月1日起提前一个月解除葵花籽油的出口限制。葵花籽出口限制将维持在12.5万吨至7月1日为止。

哈萨克斯坦粮食联盟向哈农业部提出了客观评估葵花籽以及葵花籽油原料供求平衡的建议，以确定是否存在生产和供应本国市场的原料短缺风险。

【编译：木合塔尔·木拉提】