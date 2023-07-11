最高可达43度！国家气象总局发布高温预警

哈通社/阿斯塔纳/7月11日 – 哈萨克斯坦国家气象总局11日对国内多个地区发布高温气象预警。

预警信息显示，未来72小时内，哈国多个地区日间气温将超过35摄氏度，其中江布尔州和突厥斯坦州最高气温可达43摄氏度，西哈州、卡拉干达州、阿克莫拉州、北哈州、巴甫洛达尔州、阿特劳州、阿拉木图州、克孜勒奥尔达州、库斯塔奈州和阿斯塔纳市部分区域最高气温可达38~39摄氏度。

国家气象总局提醒公众注意防暑防晒，尽可能避免在日间高温情况下于室外阳光下长时间活动。

同时，医学专家提醒老年人、哺乳期儿童、户外工作人员和慢性病患者必须严格避免暴露在酷热环境下。

怎样做才能保护自己免受高温侵害

一般而言，一天中最热的时间是 12:00 至 16:00。 除非万不得已，要尽量不要外出，不要从事需要消耗大量体力的活动。

您应该穿由天然面料制成的浅色、宽松的衣服。 戴上浅色帽子、太阳镜并随身携带饮用水，应该经常喝水或温茶、果汁以保证身体不缺乏水分补充。

最好在皮肤上涂抹防晒霜，而不使用化妆品。

在炎热的天气里，最好尝试从菜单上去掉高油脂食品、油炸食品和甜食。

【编译：木合塔尔·木拉提】