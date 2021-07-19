哈萨克斯坦农工综合体领域投资增长44.7%

哈通社/努尔苏丹/7月19日 -- 哈萨克斯坦农工综合体领域2021年前五个月的投资增长了44.7%。

根据哈萨克斯坦国家统计局发布的数据，2021年1-5月，哈农林渔业固定资产投资2138亿坚戈（合5亿美元），较去年同期（1451亿坚戈）增长47.4%，较2019年同期（1243亿坚戈）增长72%。固定资产投资最多的领域包括种植业、畜牧业和狩猎业，占比99%；渔业投资20亿坚戈，同比增长3倍，占比0.9%；林业投资7730万坚戈，同比下降27.2%，占比0.04%。

按地区统计，1-5月，农业领域固定资产投入最多的地区为北哈州（542亿坚戈，增长43%，占比约25%）。其次为阿克莫拉州（419亿坚戈，+170%）和科斯塔奈州（262亿坚戈，+27.8%）。农业投资最少的地区为阿拉木图州（78亿坚戈，-26.3%）。

按资金来源统计，企业自有资金占比超过66%，达到1454亿坚戈，同比增长44%；非银行借款占比28.5%，达到609亿坚戈，增长82.8%；银行贷款占比3.5%，达到75亿坚戈，下降30.3%。

政府总理阿斯哈尔·马明在年中政府扩大会议上指出，2021年，哈农业领域投资预计将超过7000亿坚戈，同比增长22%。哈政府加大了对农机、化肥和优质种子采购的扶持力度。

【编译：木合塔尔·木拉提】