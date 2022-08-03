联合国：只有44%的婴儿在出生后的头六个月内接受纯母乳喂养

哈通社/努尔苏丹/8月3日 —— 据联合国新闻处消息，在8月1日至7日世界母乳喂养周之际，联合国儿童基金会和世界卫生组织指出，随着全球危机继续威胁着数以百万计的婴儿和儿童的健康和营养，母乳喂养作为生命中最好的开端比以往任何时候都更加重要。

今年世界母乳喂养周的主题是“加强母乳喂养：教育和支持”。

儿基会和世卫组织呼吁各国政府分配更多资源，以保护、促进和支持母乳喂养政策和计划，特别是针对处于紧急状态的最脆弱家庭。

婴儿的第一种疫苗

儿基会执行主任拉塞尔和世卫组织总干事谭德塞在发表的联合声明中指出，在紧急情况下，包括在阿富汗、也门、乌克兰、非洲之角和萨赫勒地区的紧急情况中，母乳喂养保证了婴幼儿安全、营养和可获取的食物来源，并为抵御疾病和各种形式的儿童营养不良（包括消瘦）提供了强大的防线。

声明说：-母乳喂养还可以作为婴儿的第一种疫苗，保护他们免受常见的儿童疾病的侵害。

然而，在紧急情况下，母亲所经历的情绪困扰、身体疲惫、缺乏空间和隐私以及卫生条件差，意味着许多婴儿错过了母乳喂养帮助他们生存的益处。

只有不到一半的新生儿在出生后的头一个小时内接受母乳喂养，这使他们更容易受到疾病和死亡的影响。只有 44% 的婴儿在出生后的头六个月内接受纯母乳喂养，低于世界卫生大会制定的到 2025 年达到 50% 的目标。

声明说：-保护、促进和支持母乳喂养比以往任何时候都更加重要，不仅是为了保护我们的地球作为最终的自然、可持续的第一食品系统，而且对于数以百万计婴儿的生存、成长和发育也是如此。

支持举措

儿基会和世卫组织呼吁各国政府、捐助者、民间社会和私营部门加紧努力：