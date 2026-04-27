哈萨克斯坦44%就业岗位将受人工智能影响 14种职业或彻底消失

叶丝帕耶娃在马吉利斯举行的高等教育人才培养专题政府时段会议上援引劳动部数据指出，到2035年，哈萨克斯坦共有562种职业、约占就业市场44%（约400万人）将在人工智能影响下发生转型。

与此同时，46种职业、约36.2万人（占4%）的岗位需求将明显减少，另有14种职业、约4.9万人从事的职业可能完全退出市场。

她指出，随着人工智能与各行业深度融合，经济领域交叉岗位和新型专业正在形成，未来几年相关人才需求将持续增长。

叶丝帕耶娃表示，人工智能在关键经济领域的快速应用，要求高等教育体系加快培养能够适应数字化与自动化环境的专业人才。

为此，哈萨克斯坦正持续提升高等教育可及性并加大国家支持力度。数据显示，过去五年间，该领域财政投入已由2460亿坚戈增至4720亿坚戈。

此外，国家教育奖学金和助学名额持续增加，今年总数已达7.7万个，其中工程类专业名额为1.88万个。

她还指出，学生奖学金标准近年来分阶段上调，过去五年整体增长约一倍。

【编译：达娜】