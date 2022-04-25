总检察院：一月事件相关的45起案件涉及恐怖主义行为

哈通社/努尔苏丹/4月25日 -- 一月事件相关的45起案件涉及恐怖主义行为。

哈萨克斯坦总检察官办公室第一处副处长叶勒多斯·克里姆詹诺夫25日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上，就一月事件相关案件的处理情况进度进行了介绍。

据其介绍，根据执法机关的调查，2022年1月份在阿拉木图市、奇姆肯特市、阿克托别州、阿特劳州、阿拉木图州、江布尔州、克孜勒奥尔达州以及东哈州等地均发生了大规模骚乱和恐怖主义行为。

目前，各地执法机关都在开展案件调查工作，并将在完成证据搜集和调查程序后向法院提交诉讼。

根据克里姆詹诺夫的介绍，当前正在侦办当中的此类刑事案件共有5041起，其中有关大规模骚乱行为的案件49起，涉及恐怖主义行为的案件45起。

他表示，截至目前，已有265起刑事案件被移交法院审理，有243人被定罪。

克里姆詹诺夫还称，因涉嫌积极参与破坏、纵火、盗窃武器、武装袭击政府和执法机构等犯罪活动而被捕并处于拘留状态的人员总计585人。警方已经掌握了这些嫌疑人犯案的证据。

【编译：木合塔尔·木拉提】