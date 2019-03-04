哈萨克斯坦外长出席伊斯兰合作组织第46次外长会议

哈通社/阿斯塔纳/3月4日-据外交部新闻消息，第46次伊斯兰合作组织（OIC）外交部长理事会会议1日在阿联酋首都阿布扎比开幕，由哈萨克斯坦外交部部长贝布特•阿塔穆库洛夫率领的代表团出席了会议。

会议期间，来自伊斯兰合作组织的56个成员国外长就伊斯兰世界的政治局势、加强国家间经济和人道主义合作，以及旨在解决军事政治和人道主义危机措施等40项议题进行讨论进行讨论。



会上，哈萨克斯坦外长阿塔穆库洛夫发表讲话。他指出，今年是伊斯兰合作组织成立50周年，同许多国际组织一样，该组织也面临着一些挑战。对此，外长提到了对伊斯兰合作组织进行改革的必要性。



他还指出，须公正、全面地解决巴勒斯坦问题、继续推进中东和平进程，稳定阿富汗局势。同时，他还强调国际社会协力解决叙利亚冲突的重要性，并指出于今年4月在哈萨克斯坦举行的阿斯塔纳进程第12轮会议将对此产生的重要积极影响。



同时，部长提到，哈萨克斯坦方面对印度和巴基斯坦的军事政治局势表示担忧，并呼吁有关各方保持冷静，切实遵守相关国际法，防止局势升级。



此外，阿塔穆库洛夫还介绍了纳扎尔巴耶夫总统在组织框架内提出的外交政策以及实施措施，对此，哈萨克斯坦方面敦促所有成员国积极参与和实施伊斯兰和解倡议，以全面解决伊斯兰合作组织现阶段面临的各种挑战和危机。



部长还指出，2019年伊斯兰合作组织食品安全大会第二次会议将在阿斯塔纳举行。对此，哈萨克斯坦方面邀请各国代表将积极投入大会工作。



值得一提的是，为期两天会议2日闭幕，会议通过了有关在政治、经济、法律、人道主义、行政和财务领域的130多项决议，以加强各成员国在重大问题上的协调合作。



【编译：达娜】