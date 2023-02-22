巴西圣保罗州暴雨致死人数升至46人

哈通社/阿斯塔纳/2月22日 —— 据中新社消息，巴西圣保罗州民防部门当地时间21日通报称，截至当天18时，该州北部海岸地区暴雨致死人数已升至46人，另有40多人失踪。目前，搜救工作仍继续。

圣保罗州民防部门表示，21日，搜救人员在灾情最严重的圣塞巴斯蒂昂市又发现6名遇难者遗体。截至目前，该市已有45人因暴雨丧生，其中四名为儿童。另有一名7岁的儿童在乌巴图巴市的山体滑坡事故中遇难。

圣保罗州社会慈善基金会当天向圣塞巴斯蒂昂市受灾民众发放饮用水、食物和衣物等救灾物资。该基金会表示，将在全社会开展募捐赈灾活动，继续为灾区提供各类救灾物资，帮助受灾民众渡过难关。

21日，圣塞巴斯蒂昂市和乌巴图巴市之间的公路，以及里约热内卢市至圣保罗州桑托斯市的高速公路已有部分路段恢复通车。

当地气象部门21日称，未来两天，圣保罗州北部海岸地区仍将有大降雨天气，由于土壤潮湿，当地新发生山体滑坡的风险加大。

19日，圣保罗州北部海岸地区遭受暴雨袭击，引发洪水和山体滑坡等灾害，有超过10个城市受灾，其中圣塞巴斯蒂昂、乌巴图巴、卡拉瓜塔图巴和贝尔蒂奥加等6个城市进入公共灾难状态。暴雨造成当地多条公路严重阻塞，供水、供电和通讯也一度中断。