全国已有4700多名孕妇和青少年接种新冠疫苗

哈通社/努尔苏丹/11月17日 – 哈萨克斯坦卫生部公布了最新的新冠疫苗全国接种人数信息。

截至2021年11月17日0时，全国已有8 578 822人接种新冠疫苗第一针，7 864 800人接种第二针。

此外，根据16日的统计结果，已有总计4 779名12~17周岁未成年人及孕妇和哺乳期妇女接种了辉瑞Pfizer疫苗第一针。

各地区疫苗接种人数情况如下：