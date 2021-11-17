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    09:37, 17 11月 2021 | GMT +6

    全国已有4700多名孕妇和青少年接种新冠疫苗

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    哈通社/努尔苏丹/11月17日 – 哈萨克斯坦卫生部公布了最新的新冠疫苗全国接种人数信息。

    截至2021年11月17日0时，全国已有8 578 822人接种新冠疫苗第一针，7 864 800人接种第二针。

    此外，根据16日的统计结果，已有总计4 779名12~17周岁未成年人及孕妇和哺乳期妇女接种了辉瑞Pfizer疫苗第一针。

    各地区疫苗接种人数情况如下：

    地区第一针接种人数第二针接种人数
    努尔苏丹市458155423350
    阿拉木图市1011453962916
    奇姆肯特市561932529496
    阿克莫拉州302669278959
    阿克托别州345639320070
    阿拉木图州837514761984
    阿特劳州246141223729
    东哈州902448844964
    江布尔州578670468685
    西哈州244347224304
    卡拉干达州574131522576
    库斯塔奈州335275312083
    克孜勒奥尔达州387141323136
    曼格斯套州175401153444
    巴甫洛达尔州332921304609
    北哈州256737239600
    突厥斯坦州1006064946971

    标签:
    社会 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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