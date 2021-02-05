澳智库公布抗疫表现全球排名 哈萨克斯坦列47位

哈通社/努尔苏丹/2月5日 -- 澳大利亚智库洛伊研究所(Lowy Institute)近期公布了全球98个国家和地区抗疫表现的排名。

调查以各国家和地区发现第100例确诊病例起的36周时间为对象实施。

基于公布的数据，调查了感染人数、死亡人数、每100万人口的感染与死亡人数、检测阳性率等，并进行数值化。

在这份对各国/地区新冠疫情对策效果进行数值化后的排名当中，排名中位列第一的是新西兰，其后依次为越南、中国台湾、泰国和塞浦路斯。

哈萨克斯坦在排名中位居第47位。

独联体成员国中，白俄罗斯位居第60位，俄罗斯居第76位。

美国、伊朗、哥伦比亚、墨西哥和巴西是该排名中垫底的五个国家。

报告指出，疫情爆发后，总体而言，亚洲太平洋地区的应对最为得力，而美国和欧洲地区则明显表现得不太合格。

该研究所指出«经济发展程度与政治体制的差异对排名的影响小于预期»，认为无关民主或独裁等政权性质，要有效应对危机，重要的是民众对领导人的信任和领导人对国家的妥善运营。在此基础上，研究所还分析称：«人口较少、社会有凝聚力、拥有出色制度的国家相对有利。»

需要指出的是，由于缺少公开的测试数据，一些国家未列入此排名。

洛伊国际政策研究所是澳大利亚一所独立、无党派色彩的智库；由法兰克·洛伊所创立于2003年，以从事根据实情所作出与政策有关的研究。研究重点在以澳大利亚的社会观点和发展需要的国际政治、策略和经济议题。

【编译：木合塔尔·木拉提】



