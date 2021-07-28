东京奥运会奖牌榜：哈萨克斯坦暂列第47位

哈通社/东京/7月28日 -- 哈萨克斯坦运动员在第32届夏季奥运会上目前共收获了三枚铜牌。

第一枚铜牌于7月24日由柔道运动员耶勒多斯·斯梅托夫赢得，第二枚奖牌由举重运动员伊戈尔·索恩在25日的比赛中获得。

第三枚奖牌，在今日的比赛中由举重运动员祖尔菲亚•钦珊罗摘得。

目前为止已获得三枚铜牌的哈萨克斯坦队团体位居第47位。

截至当前，已有来自56个国家的运动员获得奖牌。

奖牌榜上，日本以总计10金3银5铜的成绩，位居榜首。

排在第二的是美国，总计9金8银8铜。

中国位居第三，共计9金5银7铜。

截至7月27日的奥运奖牌榜（金银铜）前十位如下：

1. 日本 - 10-3-5

2. 美国 - 9-8-8

3. 中国 - 9-5-7

4. 俄罗斯 - 7-7-4

5. 英国 - 4-5-4

6. 韩国 - 3-2-5

7. 澳大利亚- 3-1-5

8. 加拿大 - 2-3-3

9. 法国 - 2-2-3

10. 德国 - 2-0-3

今年奥运会将在33个大项中决出339枚奖牌。

来自206个国家和地区的1.1万名运动员参加了奥运会。 哈萨克斯坦共派出97名运动员参加28个项目的比赛。

东京奥运会于7月23日开赛，将在8月8日闭幕。 哈萨克斯坦自独立以来共参加了6届夏季奥运会，累计获得21枚金牌，28枚银牌和64枚铜牌。

【编译：阿依波塔】