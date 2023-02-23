巴西圣保罗州严重暴雨灾害死亡人数升至48人

哈通社/阿斯塔纳/2月23日--据新华社报道，巴西圣保罗州民防部门22日说，该州沿海地区近日因连续强降雨引发洪灾和山体滑坡，目前死亡人数已升至48人。

圣保罗州政府当天发布的公报显示，死者中有47人来自圣塞巴斯蒂昂，另外一人来自乌巴图巴。目前救援人员已救出26名受困人员，仍有大约40人失踪。

圣塞巴斯蒂昂市民防部门21日发布公报说，该地19日凌晨降水量超过600毫米，暴雨导致1943人无家可归，多个街区出现供电、供水和通信问题。

巴西总统卢拉20日视察灾区，呼吁巴西各级政府加强协作，共同应对圣保罗州严重暴雨灾害，并为灾后重建做准备。

巴西海军21日发布公报说，巴西海军的“大西洋”号多用途航空母舰将于23日抵达圣塞巴斯蒂昂港，支援圣保罗州沿海地区救灾工作。“大西洋”号上配有超过200张病床的战地医院和28名军事医护人员，可以大幅加强救灾现场的医疗能力。另外，船上还配有6架直升机和3艘登陆艇，可以帮助救援队抵达道路被切断的区域。

圣保罗州民防部门22日发出警告，预计该州沿海区域未来数日仍将受持续强降雨影响。