第4届国际九连珠播棋大赛圆满落幕

哈通社/阿斯塔纳/9月8日 -- 第4届国际九连珠播棋大赛8日在阿斯塔纳圆满落幕。

哈萨克斯坦、吉尔吉斯和蒙古代表队选手分获本届大赛前三名。



本届大赛于6日开赛，为期三天的赛事由世界九连珠协会、哈萨克斯坦文化和体育部、阿斯塔纳市政府共同主办。







大赛共吸引了来自美国、奥地利、阿富汗、安提瓜岛、巴布达岛、阿塞拜疆、英国、德国、格鲁吉亚、印度、喀麦隆、哥伦比亚、吉尔吉斯斯坦、中国、蒙古国、乌兹别克斯坦、波兰、俄罗斯、叙利亚、塔吉克斯坦、土耳其、土库曼斯坦、乌克兰、捷克、瑞士等国家70多名运动员参赛。



据世界九连珠协会消息称，第五届九连珠播棋国际大赛将于2019年在土耳其举行。



此外还计划与2018年在法国举办九连珠播棋欧洲大赛，在蒙古举行九连珠播棋亚洲大赛。







首届九连珠播棋国际大赛于2010年在阿斯塔纳举办，当时共有16个国家的选手参赛。



第二届和第三届赛事分别与2012年和2015年在捷克和哈萨克斯坦举行。



九连珠播棋，哈萨克语为"тоғызқұмалақ"，哈萨克民族传统棋类游戏之一，诞生至今有千年历史，广泛流行于中亚哈萨克和吉尔吉斯民族当中。



目前，作为哈萨克民族最古老的传统棋类运动之一，九连珠播棋在国际上的影响力正在不断提升。







【编译：木合塔尔·木拉提】