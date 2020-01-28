卫生部长：4名自中国入境者被医院收治接受观察

哈通社/努尔苏丹/1月28日 – 哈萨克斯坦卫生部部长叶尔詹·比尔塔诺夫称，有4名来自中国的旅客因出现疑似急性呼吸道病毒感染症状，正在医院接受观察。

在28日的政府例行工作会议结束后，于总理府举行的新闻发布会上，哈萨克斯坦卫生部部长叶尔詹·比尔塔诺夫介绍了哈中两国间近一段时间人员往来有关的信息。

据其介绍，从2020年1月6日至今，共有25858人从中国境内入境哈萨克斯坦。

部长表示，入境人员中，既有哈萨克斯坦公民，也有中国公民。

"卫生部已经掌握了相关旅客的所有必要信息。接下来将由商品和服务质量监督管理委员会根据这些人员的登记居住地址，对他们开展相关的检测工作。"他说。

部长指出，确实有部分来自中国的旅客出现了疑似急性呼吸道病毒感染症状。

"截至目前，有23人在来哈后出现了发热症状，其中四人因疑似急性呼吸道病毒感染而被收治入院接受治疗和观察。因为伤寒感染之间没有明显的区别，目前还不能确定他们的症状属于哪一种病毒的感染所导致。所有患者均接受了血样采集，将在3天内完成检测并做出相应的诊断。"他说。

在新闻发布会上，卫生部长还就关于是否关闭哈中边境的建议发表了看法。

他说："世界卫生组织制定了《国际卫生条例》，哈萨克斯坦于2005年批准加入了这一条例，并遵循该文件开展相关工作。也就是说，在出现国际性的卫生风险状态时，世卫组织会建议相关国家关闭边境。目前我们没有收到世卫组织关于关闭边境的建议。"

【编译：木合塔尔·木拉提】