哈通社4月11日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月11日，星期四

4月11日是阳历一年中的 第101天 （闰年第102天），离全年的结束还有264天。

世界各国/地区节日：

世界帕金森病日 欧洲帕金森病联合会从1997年开始，将每年的4月11日定为«世界帕金森日»，以此纪念最早描述这种疾病的英国内科医生詹姆斯•帕金森博士，这天是他的生日。世界卫生组织(WHO)赞助并全力支持了世界帕金森病日及欧洲联合会纲领。许多国家的政府部门和社会各界都选择在4月11日这天举办帕金森病主题活动。世界卫生组织还与一些国家政府部门、国际和地区医学团体合作，共同推动帕金森病的研究与治疗。据统计，哈萨克斯坦目前共有近2万人患有帕金森病。

世界法西斯集中营囚徒解放日 1945年4月，以德国共产党人为首的一批反法西斯战士发动武装起义，并在不到一天的时间里控制了布痕瓦尔德集中营，使近2.1万人获得自由。1945年4月11日，盟军解放了布痕瓦尔德集中营。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1937年 巴尔喀什市正式成立。

2007年 著名哈萨克知识精英、作家斯潘迪亚尔•库贝耶夫（1878-1956）的精选作品在阿尔法拉比哈萨克国立大学亮相。

2012年 哈美政府间科技合作工作组首次会议在美国华盛顿举行。

2014年 纳扎尔巴耶夫总统在阿斯塔纳主持召开国家投资理事会会议。

2016年 纳扎尔巴耶夫总统对伊朗进行正式访问。

2017年 迪玛希《歌手》第一期演出服拍出15.8万元（约合720万坚戈）高价。

2018年 哈法政治磋商会议在巴黎举行。

2018年 哈通社同中东通讯社签署合作备忘录。

2019年 全国青少年举重锦标赛上，来自卡拉干达的国际知名选手阿尔乔姆·安特罗波夫创造了7项全国纪录。

2019年 中国国家博物馆联合12个国家博物馆共同举办的“殊方共享——丝绸之路国家博物馆文物精品展”在北京中国国家博物馆开幕。哈萨克斯坦共和国国家博物馆藏“金人”服饰和武器参展。

2021年 突厥斯坦举行“丝路驿站”旅游综合体开幕仪式。旅游综合体内包括“丝绸之路”商业街、“飞行剧院”、马术表演剧场、东方巴扎、购物中心和精品店、酒店、餐厅、水疗和健身中心、电影院和家庭娱乐中心等。

2023年 阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫对哈萨克斯坦进行正式访问。访问期间，两国元首进行大小范围会谈，出席阿斯塔纳市中心盖达尔·阿利耶夫街命名揭牌仪式，参访阿斯塔纳国际金融中心。