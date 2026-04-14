哈通社4月14日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月14日，星期二

4月14日是阳历一年中的第104天（闰年第105天），离全年的结束还有261天。

世界各国/地区节日：

韩国黑色情人节 黑色情人节是一个单身人士的非正式节日，在西历的4月14日，庆祝的主要是那些在情人节和白色情人节收不到任何礼物的人。其文化源于韩国。在这天，单身人士会聚在一起吃韩式炸酱面，以此表示对单身者的同情。韩式炸酱面多以黑色甜辣酱为调味料。而比较有趣的是在每年的4月14日那一天，韩国大学餐厅里点炸酱面的都是单身。一堆没有情人的人坐在一起吸哩呼噜的吃炸酱面。到了这一天，最高兴的要算是交友中心了。不单止吃黑色的东西，不少人也会穿着黑色的衣服以示单身。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1992年 阿尔法拉比哈萨克国立大学的历史学院开设国际关系系。

1993年 纳扎尔巴耶夫签署《关于恢复政治镇压的受害者名誉和尊严》的法令。

1998年 阿克托别市列宁街以艾铁克毕的名字重新命名。

2001年 纳扎尔巴耶夫宣布正式将阿拉木图州首府改为塔勒德库尔干市。

2002年 哈萨克斯坦“光明之路”民主党正式成立。

2005年 哈萨克斯坦大学生联盟成立。

2006年 巴甫洛达尔州第一艺术学院被授予联合国教科文组织俱乐部地位。

2010年 俄罗斯格罗兹尼市第一重点中学以纳扎尔巴耶夫总统的名字命名。

2013年 哈萨克斯坦驻纽约总领事馆同哈萨克斯坦-美国联盟举行大型哈萨克音乐盛会。

2014年 哈萨克国际通讯社与意大利通讯社签订合作协议。

2015年 哈萨克斯坦邮票和货币战展览在莫斯科国民经济成就展览馆举行。

2019年 乌兹别克斯坦国家通讯社（UzA）正式开通哈萨克文网站。

2020年 托卡耶夫总统出席欧亚经济委员会最高理事会会议。

2021年 外交部与阿斯塔纳国际金融中心签署联合决议，成立专门负责与投资者进行谈判的特别工作组（Task Force）。

2023年 油气机械制造业发展论坛在阿斯塔纳IMB中心举行，近250名国内企业代表参加了此次活动。

2023年 ，联合国发布关于联合国世界生态恢复旗舰项目——哈萨克斯坦“金色草原”生态保护倡实施进展及其成果的纪录片。