4月15日哈萨克斯坦“恋人节”：多地推出文化活动营造浪漫氛围

该节日源自13至14世纪流传下来的抒情史诗《霍兹情郎与巴彦美人 (Қозы Көрпеш – Баян Сұлу)》。故事中两位主人公忠贞不渝的爱情，被视为纯洁情感与信守承诺的象征。

今年“恋人节”期间，阿斯塔纳和阿拉木图等地将举办多项文化活动，为市民和游客提供丰富选择。

阿斯塔纳：经典芭蕾演绎爱情故事

在首都阿斯塔纳，阿斯塔纳芭蕾舞剧院将推出大型演出。4月15日，当晚将上演芭蕾舞剧《霍兹情郎与巴彦美人》，演出时长约2小时50分钟。

需要注意的是，剧院不接待7岁以下儿童，7岁及以上儿童需单独购票。观众可通过Ticketon平台购买门票。

阿拉木图：多样剧目丰富选择

在阿拉木图，文化活动同样丰富。喜欢戏剧的观众可前往Almaty Theatre观看话剧《束缚》（“Шідер”）。该剧为剧情侦探题材，讲述情报人员在职责与情感之间的抉择。

此外，阿拜国家学术戏剧院团队将在Concordia学生剧场上演心理剧《不想告别》（“Қоштасқым келмейді”）。该剧改编自A.沃洛金作品，围绕家庭价值与责任展开。

户外庆祝：阔克托别公园浪漫之夜

对于喜爱户外活动的人群，4月15日18时可前往阔克托别公园参加露天庆祝活动。现场将安排音乐演出及互动游戏，在俯瞰城市夜景的环境中营造浪漫氛围。

4月15日不仅是表达爱意的日子，更是人们关注情感、体验文化的重要时刻。无论选择走进剧院还是亲近自然，市民都可以以多样方式度过这一富有意义的节日。

【编译：木合塔尔·木拉提】