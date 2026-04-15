哈通社4月15日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月15日，星期三

4月15日是阳历一年中的 第105天 （闰年第106天） ，离全年的结束还有260天。

世界各国/地区节日：

哈萨克斯坦恋人节 近年来在国内青年团体以及大学生自发组织下，4月15日在哈萨克斯坦青年人之间逐渐形成了“哈萨克斯坦特色的情人节”。与源于欧洲2月14日情人节最大的不同点在于，哈萨克情人节更注重发扬传统，因此，节日也被命名为“霍兹-巴彦节”（Hozi korpex-Bayan Sulu kuni）。哈萨克风格的情人节，综合了现代化与哈萨克民族文化、传统习俗、名族精神，为哈萨克文明起到了传递作用，虽然目前哈萨克风格的情人节知名度未能达到西方情人节的程度，但在我国国内越来越受欢迎。

国际文化日 该节日于1935年4月15日旨在纪念保护艺术家、科学研究机构和历史博物馆的洛里奇协定。国际保护文化联盟于1998年建议每年的4月15日定位国际文化日。

国际艺术日 该节日于2012年开始庆祝，旨在纪念国际艺术协会（IAA）的成立。

环境教育日 1992年联合国在里约热内卢召开的讨论环境问题论坛上提出每年的4月15日定为环境教育日。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1925年 在克孜勒奥尔达举行的吉尔吉斯（哈萨克）苏维埃自治共和国第五次代表大会上，根据阿赫梅特·拜图尔森吾勒的提议，决定恢复哈萨克族“Qazaq”的历史自称。从此，所有官方文件中的“吉尔吉斯自治共和国”均更名为“哈萨克自治共和国”。

1993年 随着哈萨克斯坦共和国与比利时王国正式建立外交关系，哈萨克斯坦驻比利时大使馆在布鲁塞尔正式开馆。

2005年 哈萨克斯坦食品合同集团控股公司在英国开设分公司。

2008年 哈萨克斯坦“乔汗·瓦里罕诺夫号”帆船首次完成横跨大西洋的壮举。船队从加纳利群岛出发，历时三周航行5000多公里，于4月15日成功抵达巴巴多斯。

2010年 哈萨克邮政发行纪念邮票，图案为阿尔马特潘菲洛夫28勇士公园的“光荣纪念碑”，以缅怀在莫斯科保卫战中建立功勋的哈萨克英雄。

2016年 ”丝绸之路拉力赛“在阿斯塔纳开设官方代表处。

2017年 立陶宛在阿克套市开设代表处。

2018年 哈萨克斯坦首次参加伦敦书展。

2019年 哈萨克斯坦旅游企业参加中国出境旅游交易会（COTTM）。

2021年 日本哈萨克协会正式成立。这是日本首个旨在联络旅日哈萨克公民及同胞的社会组织，旨在加强侨民联系并促进哈日人文交流。

2023年 托卡耶夫总统祝贺哈萨克斯坦摔跤运动员在阿斯塔纳举行的第36届亚洲摔跤锦标赛期间，于古典式摔跤、自由式摔跤和女子摔跤项目中取得的佳绩。

2024年 托卡耶夫总统签署关于保障妇女权利和儿童安全的法律修正案。新法将“故意造成轻微健康损害”和“殴打”入刑，严厉打击家庭暴力，并首次引入针对未成年人欺凌及网络欺凌的行政责任。这一立法举措被视为哈萨克斯坦保护人权、加强家庭价值观建设的重要里程碑。