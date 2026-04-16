哈通社4月16日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月16日，星期四

4月16日是阳历一年中的第106天 （闰年第107天） ，离全年的结束还有259天。

世界各国/地区节日：

世界嗓音日 每年的4月16日为世界嗓音日，是美国耳鼻咽喉科-头颈外科学会于2003年正式命名的。设立这一纪念日的主要原因就是因为随着生活节奏的加快，社会交流日益频繁以及环境污染持续加重，嗓音疾病逐年增多，严重影响了人们的生活质量和健康。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1990年 卡拉干达州爱乐乐团正式以哈萨克著名歌手哈利•拜詹诺夫的名字命名。

1999年 哈萨克斯坦驻华大使馆举行纳扎尔巴耶夫著作《哈萨克斯坦-2030》一书首发仪式。

2005年 纳扎尔巴耶夫总统出席哈萨克斯坦外交部新楼开幕仪式。

2009年 中国奥委会在北京钓鱼台国宾馆向纳扎尔巴耶夫总统颁发奥委会最高荣誉勋章

2010年 “大力神杯”抵达全球之旅哈萨克斯坦站。

2015年 纳扎尔巴耶夫总统会见对哈萨克斯坦进行国事访问的土耳其总统埃尔多安。

2018年 哈萨克斯坦展区在北京举行的2018年中国出境旅游交易会（COTTM）隆重开幕。

2019年 哈萨克斯坦大力士谢尔盖·茨鲁尼科夫在圣彼得堡举行的Vortex Sport Battle 7 大赛中战胜俄罗斯选手，获得冠军。

2020年 哈萨克斯坦作家的作品《A Hundred Years on the Steppe》由英国Hertfordshire 出版社出版发行。

2021年 哈萨克斯坦独立30周年纪念邮票在韩国首尔发行。