哈通社4月17日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

4月17日，星期五

4月17日是阳历一年中的第107天 （闰年第108天） ，离全年的结束还有258天。

世界各国/地区节日：

世界血友病日 世界血友病日定于每年的4月17日。世界血友病联盟及世界卫生组织将这一天定为“世界血友病日”，旨在纪念世界血友病联盟发起人─加拿大籍的法兰克·舒纳波先生对于血友病患的贡献，以及唤起公众对于血友病的正确认知。

哈萨克斯坦消防工作人员日 每年4月17日为哈萨克斯坦消防工作人员日。该日基于苏联时期的消防工作人员日而设立。

世界咖啡日 每年4月17日为世界咖啡日，由国际咖啡组织发起。

这一天在哈萨克斯坦历史上:

1930年 哈萨克社会功勋人士波然·艾特玛罕别托夫当选哈萨克斯坦人民委员兼共和国检察官。

1995年 哈萨克斯坦共和国《认证法》正式通过。

2006年 英国伦敦皇家阿尔伯特音乐厅举行题为“祖先的旋律”的哈萨克民俗节。

2009年 首任总统纳扎尔巴耶夫被授予“中国海南省荣誉公民”称号。

2013年 哈萨克斯坦与南美洲国家苏里南建立外交关系。

2014年 卡斯塔耶夫国家艺术博物馆举行日本现代艺术画家神田沙織的作品展。

2014年 首任总统纳扎尔巴耶夫签署《关于修改阿拉木图市边界》的法令。

2018年 关于哈萨克民族精神领袖、阿拉什领袖人物穆斯塔法•朔海的纪录片《突厥的荣誉》正式发布。

2018年 哈萨克斯坦加工业者联盟成立。

2020年 哈萨克斯坦总统广播电视综合体播出了纪录片《志愿者—高风险区》，全面介绍志愿者在紧急状态下的工作和生活状况。

2021年 哈萨克斯坦选手在世界残疾人游泳锦标赛上获得11枚奖牌。

2023年 首届哈萨克斯坦-阿富汗商业论坛在喀布尔举行。哈萨克斯坦食品工业领域出口企业18名代表参加了此次论坛。